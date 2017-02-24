Савченко назвала свою поїздку на окупований Донбас «ризиком» задля визволення полонених

Народний депутат України (позафракційний) Надія Савченко назвала свою поїздку на окуповані території Донбасу «ризиком» задля порятунку українських полонених. Про це вона написала на сторінці у Facebook.

«Прошу всю Україну підтримати мене, як підтримували мене тоді, коли я була в полоні. Я зараз свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб визволити наших українських полонених й довести гуманітарну складову мінського процесу до фіналу», – написала Савченко.

Також вона попросила міжнародної підтримки своїх дій.

Савченко не вказала, з ким вона зустрічалась на окупованих територіях Донбасу і чи вдалося досягти якихось домовленостей. Сайти бойовиків також не повідомляють нічого, окрім самого факту приїзду Савченко на контрольовані угрупованням «ДНР» території.

Сайти бойовиків угруповання «ДНР» сьогодні повідомили про приїзд на контрольовані ними території народного депутата Надії Савченко та керівника українського Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана. За непідтвердженими даними, Савченко і Рубан мали відвідати українських військовополонених, яких утримують в колонії Макіївки.

Наприкінці минулого року Надія Савченко вже зустрічалася з ватажками угруповань «ДНР» і «ЛНР», щоправда, в білоруському Мінську. Тоді вона стверджувала, що метою таких контактів, серед іншого, було звільнення полонених.

За даними СБУ, в полоні бойовиків перебувають 109 громадян України.

Звільнення заручників є однією з вимог мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.