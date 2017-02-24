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24 Лютий 2017, Київ 20:22
Новини | Суспільство

Анна Музичук вийшла у фінал чемпіонату світу з шахів

Анна Музичук, фото архівне

Анна Музичук, фото архівне

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Українська шахістка Анна Музичук вийшла у фінал чемпіонату світу з шахів, що проходить у столиці Ірану Тегерані. У другій партії півфіналу українка перемогла росіянку Олександру Костенюк з рахунком 2:0.

Суперницею Музичук у фіналі буде переможниця іншої півфінальної зустрічі між Тан Жонгжи з В’єтнаму та Харікою Дронавалі з Індії.

Президент України Петро Порошенко привітав Анну Музичук у Twitter словами: «Вітаємо Ганну Музичук з виходом у фінал чемпіонату світу з класичних шахів. Щиро вболіваємо за тебе, Ганно!».

Чемпіонат світу з шахів серед жінок проходить в Тегерані з 10 лютого до 4 березня.

Фінальний матч (чотири класичні партії) проходитиме з 27 лютого до 2 березня. У разі нічийного результату 3 березня відбудеться тайбрейк.

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