Військова прокуратура відкрила провадження через кульове поранення нацгвардійця у Києві

У Військовій прокуратурі Центрального регіону України 24 лютого повідомили, що військовослужбовець Національної гвардії спричинив собі вогнепальне поранення у Києві, через що відкрито кримінальне провадження. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Повідомляється, що в одній з військових частин Нацгвардії у столиці окремими службовцями була видана військовому заряджена зброя.

«Військовослужбовець після отримання зброї з необережності спричинив собі вогнепальне поранення. На даний час, нацгвардійця направлено до Київської міської клінічної лікарні для надання медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що кримінальне провадження відкрили за статтею про недбале ставлення до військової служби.

Останнім часом почастішали повідомлення про травмування, а подекуди і загибель військовослужбовців у небойових умовах. Так, сьогодні на полігоні у Житомирській області під час проведення підготовки тактичного поля для проведення стрільб загинув військовий – розірвалася граната. 16 лютого під час бойових навчань також на військовому полігоні у Житомирській області загинув військовий-контрактник. 18 лютого внаслідок пожежі на базі 16-го окремого мотопіхотного батальйону на Сумщині загинули двоє військовослужбовців, ще один постраждав.