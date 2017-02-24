США: Трамп пообіцяв значно посилити військо

Президент США Дональд Трамп пообіцяв здійснити одну з найбільших розбудов збройних сил країни в історії, щоб, за його словами, в майбутньому ніхто не міг і намагатися кинути виклик військовій потузі США.

«Ми віримо в те, що мир досягається силою», – заявив він на зібранні консервативних активістів Республіканської партії.

«Ніхто не стане нам на дорозі», – додав Трамп.

Він повідомив, що подасть до Конгресу «масивний бюджетний запит» із метою відбудувати збройні сили США.

За його словами, він клявся відновити безпеку американського народу і віддав наказ силовим структурам США «повністю стерти «Ісламську державу» (екстремістське збройне угруповання джигадистського спрямування, визнане терористичним багатьма країнами і міжнародними організаціями та об’єднаннями – ред.) з лиця Землі».

Раніше Трамп уже називав вкрай невдалими деякі міжнародні договори про обмеження озброєнь, зокрема, укладену адміністрацією Барака Обами угоду з Росією про подальше скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, відому як СНО-III чи New START, і заявляв, що виступає проти.