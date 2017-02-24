Паркомісць у Києві у 25 разів менше, ніж машин − експерт

Щодня на дороги Києва виїжджає в середньому 600 тисяч машин, заявив в ефірі програми «Молодь плюс» експерт із транспортного моделювання Дмитро Беспалов.

Водночас, за даними комунального підприємства «Київпарктранссервіс», всього в місті – 24 тисячі машиномісць для паркування.

Такий дисбаланс потрібно ліквідовувати, каже експерт.

Щоб вирішити проблему нестачі паркомісць, необхідне чітке дотримання правил дорожнього руху і суворе покарання за їхнє порушення, впевнений Беспалов.

Крім того, після зміни державних будівельних норм на деяких дорогах автомобільні смуги можна буде звузити і, зберігши їхню кількість, виділити зону паркування.

За результатами досліджень компанії «Рейтинг», найбільшими проблемами українських міст їхні мешканці називають погані дороги, проблеми з паркуванням і захаращені вулиці та двори.