В Міноборони покарали військових посадовців через становище в «Десні»

Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак за підсумками роботи комісії оборонного відомства у 169-му навчальному центрі Сухопутних військ Збройних Сил України в селищі Десна на Чернігівщині покарав низку військових високопосадовців, повідомила прес-служба Міністерства оборони.

Зокрема, трьох військових посадових осіб, чия бездіяльність призвела до погіршення ситуації із забезпеченням належних умов для розміщення та служби особового складу, знято з посад, мовиться в повідомленні.

Крім того, у 2017 році до планових 12,7 мільйонів гривень для потреб навчального центру «Десна» буде додатково виділено ще 15 мільйонів гривень, повідомили в Міноборони.

Позаштатний радник міністра оборони і президента України, волонтер Юрій Бірюков додав, що, крім звільнення з посад, були й інші покарання причетних до ситуації генералів і полковників, зокрема, пониження в посадах чи догани.

Скандал навколо «Десни» останніми днями спричинив оприлюднений в інтернеті відеоролик із цього навчального центру, де були зібрані його досить численні недоліки, хоча не були показані вже відремонтовані за останні роки приміщення, і заявлено, що там «просто пекло». За словами командування центру, на ширші ремонти наразі немає коштів. Як з’ясували журналісти, страхи були в тому ролику значно перебільшені.