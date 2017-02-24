В СБУ пообіцяли розібратися з діями Савченко

Керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук повідомив, що в СБУ мають намір перевірити інформацію про останні дії народного депутата Надії Савченко (позафракційної) і поспілкуватися з нею з цього приводу.

Як сказав він із приводу повідомлень про поїздку Савченко до окупованого Донецька телеканалові «112 Україна», йому не відомо, щоб депутат інформувала СБУ про свої плани відвідати окупований Донецьк. «Вона за законом не має цього робити, але це проста людська логіка», – додав Ткаченко.

«Звичайна логіка підказує, що, можливо, є якісь аспекти безпеки, які необхідно враховувати і, можливо, пані Савченко відомі якісь обставини, які дають їй можливість бути впевненою в тому, що вона не буде знову взята в полон. Нам про це не відомо. Ми хочемо, щоб вона пояснила свою впевненість, що з нею не станеться нічого поганого», – сказав чільний представник СБУ.

Він також сказав із цього приводу агентству «Інтерфакс-Україна», що варто не забувати, яким чином Савченко потрапила в полон (під час бойових дій проти сепаратистів – ред.), а потім і до Росії, відтак «тепер відвідування окупованих територій викликає певний подив».

За словами Ткачука, доцільно, щоб депутат розповіла працівникам СБУ, з якою метою вона відвідує окуповані території. «Я думаю, що обов’язково наші співробітники зроблять це, щоб вона якимсь чином пояснила свої дії, якщо вона цього захоче», – додав він.

Іще однією темою стурбованості СБУ стали заяви про те, що Надія Савченко начебто підбурювала військових на лінії фронту залишити позиції і йти на Київ, щоб здійснити переворот і повалити чинну владу – з такою заявою виступила раніше у п’ятницю у Верховній Раді народний депутат Тетяна Ричкова (фракція «Блок Петра Порошенка»), але доказів своїх слів не подала. Вона закликала СБУ і Генеральну прокуратуру України відкрити з цього приводу кримінальне провадження.

Як сказав Ткачук телеканалові, військова контррозвідка СБУ поспілкується з тими, хто був свідками таких закликів із боку Савченко. «Якщо інформація підтвердиться і буде достатньо підстав, ми зареєструємо кримінальне провадження, яке буде стосуватися цих вчинків Савченко. Ми будемо говорити з самою Надією і з ініціатором цього звернення. Хотів би звернутися до військовослужбовців, які могли бути свідками таких закликів із боку депутата: можливо, ще хтось робив такі заяви, потрібно звертатися до керівників своїх частин, і ми разом будемо на це реагувати», – сказав він.

За його словами, таку перевірку здійснять найближчими днями.

Посадовець також сказав агентству, що голова СБУ Василь Грицак уже дав доручення військовій контррозвідці провести відповідну роботу, опитати військовослужбовців. При цьому Олександр Ткачук наголосив, що наразі кримінальне провадження у зв’язку з появою інформації про заклики депутата не зареєстроване, відбувається лише попередня перевірка.

Раніше у п’ятницю сайти підтримуваних Росією сепаратистів у Донецьку повідомили, що туди прибула Надія Савченко разом із керівником українського центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном. За непідтвердженими даними, Савченко і Рубан мали відвідати українських військовополонених, яких утримують у колонії в окупованій Макіївці.

Сама Савченко підтвердила цю поїздку на окуповані території Донбасу і назвала її «свідомим ризиком» задля визволення українських полонених. Також вона попросила міжнародної підтримки своїх дій. Але в цьому дописі у фейсбуці вона не уточнила, з ким вона зустрічалась на окупованих територіях Донбасу і чи вдалося досягти якихось домовленостей.