США: Трамп пообіцяв посилити боротьбу з нелегалами

Президент США Дональд Трамп знову пообіцяв посилити боротьбу з нелегальною імміграцією.

Виступаючи на зібранні консервативних активістів Республіканської партії, він вкотре пообіцяв збудувати стіну на кордоні з Мексикою, звідки до США дістається багато нелегалів. За його словами, ця стіна буде «велика-велика», і вона буде збудована «скоро, набагато раніше від графіка – набагато, набагато, набагато раніше від графіка».

Трамп також пообіцяв найближчим часом «нові заходи» для ухвалення нової версії його указу про обмеження імміграції з низки мусульманських країн.

«Ми не допустимо радикальних ісламських терористів до нашої країни, хай їм грець» – сказав він.

«Іноземні терористи не зможуть ударити по Америці, якщо вони не дістануться до нашої країни», – додав Трамп.

Першу версію його указу про обмеження імміграції заблокували в судах, аж до Верховного суду США, побачивши в ній дискримінацію за релігійною ознакою. Тепер в апараті Трампа вже кілька тижнів готують змінену версію указу, щоб оминути ті моменти, до яких мали претензії суди.

Дональд Трамп також обіцяв збудувати стіну вздовж усього американського кордону ще під час виборчої кампанії. Він стверджує, що змусить саму Мексику сплатити багатомільярдні в доларах США видатки на це будівництво; Мексика це рішуче відкидає.