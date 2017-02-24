Нацбанк спростив українцям деякі закордонні фінансові операції

Національний банк України повідомив, що полегшив деякі моменти щодо ліцензування операцій фізичних осіб із розміщення коштів на закордонних рахунках та здійснення інвестицій за межі України.

Відтепер фізичні особи зможуть розміщувати на закордонних рахунках іноземну валюту з джерелом походження за межами України без індивідуальних ліцензій НБУ. Наприклад, без ліцензій НБУ українці зможуть розміщувати на закордонних рахунках кошти, отримані ними за межами України як заробітну плату, стипендії, пенсії, аліменти, дивіденди тощо.

Також фізичні особи зможуть без індивідуальних ліцензій НБУ здійснювати інвестиції за кордоном за рахунок коштів, що перебувають за межами України – наприклад, проводити інвестування із закордонних рахунків, реінвестувати кошти за межами України, проводити торгівлю фінансовими інструментами на іноземних біржах тощо.

Водночас, наголосили в Нацбанку, фізичні особи, як і раніше, повинні мати індивідуальні ліцензії НБУ для здійснення переказу коштів із України з метою інвестування або розміщення їх на закордонних рахунках. Ця вимога декрету Кабінету міністрів України ще від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», що спрямована «на запобігання непродуктивному відтокові капіталу з країни», залишається далі незмінною.

Також у Нацбанку звернули увагу, що можливість проведення низки операцій розміщення коштів на закордонних рахунках та здійснення інвестицій за межі України без індивідуальних ліцензій НБУ не звільняє фізичних осіб від зобов’язання декларувати доходи та сплачувати податки з них в Україні відповідно до законодавства, мовиться в повідомленні.

Дотепер згадані в цьому повідомленні операції, нині звільнені від ліцензування, вимагали отримання спеціальних ліцензій-дозволів від НБУ.