Росія пообіцяла ветувати в ООН резолюцію про санкції проти Сирії через хімічну зброю

Росія заявила, що застосує право вето до проекту резолюції Ради безпеки ООН, що пропонує запровадити санкції щодо влади Сирії через використання нею хімічної зброї проти цивільного населення.

Як сказав заступник постійного представника Росії в ООН Володимир Сафронков, Росія вважає, що резолюція суперечить принципові презумпції невинуватості, бо розслідування щодо хімічної зброї ще не завершене.

Він також стверджував, що на це розслідування про використання хімічної зброї в Сирії, яке здійснюють спільно ООН і Організація за заборону хімічної зброї, чинять «неймовірний тиск», щоб змусити його дати «однобічний результат».

Цю заяву представника Росії вже різко розкритикували США.

Проект резолюції має на меті запровадити санкції щодо 11 командувачів урядових військ Сирії і 10 урядових і пов’язаних із ними установ і юридичних осіб, що причетні до розробки і виробництва хімічної зброї. Його можуть винести на голосування вже наступного тижня.

Влада Сирії заперечує, що її війська застосували хімічну зброю.

Росія є провідною силою в міжнародній спільноті, що підтримує владу авторитарного президента Сирії Башара аль-Асада у громадянській війні в цій країні.