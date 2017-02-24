У МАГАТЕ підтвердили, що Іран виконує ядерну угоду – агентства

Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило, що Іран виконує ядерну угоду 2015 року з провідними світовими державами, повідомляють агентства новин, що, за їхніми словами, бачили конфіденційний звіт.

За цими повідомленнями, в МАГАТЕ підтвердили, що Іран не добудовує свій дослідний реактор на важкій воді і утримує свої запаси збагаченого урану в дозволених межах.

Зокрема, інформують агентства Associated Press, AFP і Reuters про зміст звіту, Іран нині має трохи більше ніж 100 кілограмів урану, збагаченого до максимального дозволеного йому рівня 3,67%, тоді як межа визначена приблизно у 202 кілограми.

Також кількість важкої води, наявна в Ірані, менша від дозволеної межі у 130 тонн, повідомляють агентства про звіт МАГАТЕ.

Це перший такий документ, підготований за час перебування на посаді президента США Дональда Трампа, що різко критикує угоду 2015 року, ще під час виборчої кампанії називав її «катастрофічною» і «найгіршою угодою з будь-коли укладених» і погрожував «знищити» її в разі обрання, але вже на президентській посаді не уточнював, чи далі має намір вийти з неї.

Ця угода наклала різкі обмеження на іранську ядерну програму, щоб унеможливити створення Іраном ядерної зброї. У відповідь на виконання угоди Іраном із нього поступово знімають санкції, запроваджені раніше через цю ядерну програму.