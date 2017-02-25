12 українських військових поранені, 4 травмовані минулої доби на Донбасі – штаб

Українська сторона заявляє, що упродовж минулої доби на Донбасі поранені 12 військових, 4 травмовані. За інформацією штабу української воєнної операції, підтримувані Росією сепаратисти 92 рази порушили перемир’я, обстріли велися на всіх напрямках.

«На маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії вони обстрілювали Павлопіль та Гнутове. Зі 120-міліметрових мінометів – Красногорівку, Гнутове та Широкине. З 82-міліметрових мінометів – Водяне. На донецькому напрямку зі 122-міліметрової артилерії окупанти обстрілювали Верхньоторецьке. З мінометів різних калібрів неодноразово – Троїцьке, Піски, Луганське, Дачу, Зайцеве, Кам’янку, Новоселівку, Верхньоторецьке, Авдіївку. На луганському напрямку з мінометів, гранатометів, та стрілецької зброї ворог гатив по Новоолександрівці, Троїцькому та Новозванівці», – мовиться у повідомленні штабу АТО, оприлюдненому вранці 25 лютого.

Сепаратисти угруповання «ДНР» звинувачують українську сторону у тому, що у п’ятницю вона обстріляла позиції бойовиків у 20 підконтрольних їм населених пунктах, зокрема, на околицях окупованих Донецька, Горлівки і Ясинуватої.

Луганські сепаратисти кажуть, що упродовж минулої доби українські військові 11 разів обстрілювали їхні позиції, у результаті чого у районі Калинового загинув один бойовик угруповання «ЛНР».

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, яка відбулася у Мінську 15 лютого, сторони домовилися відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого. Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.

Контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.