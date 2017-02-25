Росія: Дадін вийде на свободу не раніше 28 лютого – Білоус

Російський активіст Ільдар Дадін, який залишається у виправній колонії в Алтайському краї Росії після виправдувального рішення президії Верховного суду країни, вийде на волю не раніше 28 лютого, заявив голова громадської спостережної комісії регіону Олексій Білоус.

За його словами, у суботу відбулася зустріч членів комісії з засудженими колонії, зокрема з Дадіним.

«Під час трансляції засідання президії Верховного суду Росії минулої середи Дадін перебував у кімнаті один, без співробітників ФСВП, тому вони не були поінформовані про рішення суду. Керівництво установи чекає на документ, який відправляється фельд’єгерського службою, щоб унеможливити підробку. У зв’язку з цим, наразі у керівництва з юридичної точки зору немає ніяких підстав звільняти Дадіна. Вважаю, його документ прийде не раніше вівторка», – заявив Білоус 25 лютого агентству «Інтерфакс-Сибір».

24 лютого Європейський суд із прав людини висловив вимогу до влади Росії, щоб вона пояснила утримання у колонії активіста Ільдара Дадіна, вирок якого вже скасований. За словами адвоката Ксенії Костроміної, Страсбурзький суд направив до уряду Росії запит із вимогою дати відповідь про звільнення активіста до понеділка, 27 лютого.

Адвокати Дадіна звернулися до цього суду зі скаргою на те, що їхнього підзахисного далі незаконно утримують у колонії в Алтайському краї Росії, хоча ще у середу, 22 лютого, Верховний суд Росії ухвалив рішення щодо закриття порушеної проти активіста кримінальної справи, звільнення його з-під варти і визнання його права на реабілітацію.

Ільдар Дадін – перший у Росії засуджений за статтею Кримінального кодексу про багаторазові порушення правил проведення публічних заходів. У грудні 2015 року його засудили до трьох років колонії, пізніше термін був скорочений до двох із половиною років.