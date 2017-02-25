США: демократи у Конгресі звинувачують Білий дім у тиску на ФБР

У США представники Демократичної партії у Конгресі висловлюють обурення щодо звернення Білого дому до ФБР з проханням спростувати повідомлення, що радники виборчої кампанії президента Дональда Трампа мали часті контакти з російськими розвідниками.

Лідер демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі 24 лютого закликала розслідувати законність запиту керівника апарату співробітників Білого дому Райнса Прібеса.

«Прібес вчинив жахливе порушення щодо незалежності ФБР. Він не лише зашкодив своїй репутації, але й заплямував об’єктивність ФБР», – зазначила Пелосі.

Вона назвала дії Білого дому «жахливим перевищенням влади», що було, ймовірно, «нелегальним». «Законодавством передбачено, що ФБР є абсолютно незалежним, вільним від політичного тиску під час проведення розслідувань», – наголосила Ненсі Пелосі.

На її переконання, у Міністерстві юстиції мусять провести розслідування щодо дій Райнса Прібеса. «Американці заслуговують на те, щоб знати правду», – зазначила Пелосі.

Сенатор Рон Вайден, представник комітету Сенату з питань розвідки, що розслідує можливе втручання Росії у вибори, закликав директора ФБР прозвітувати у перед комітетом.

Телекомпанія CNN, яка першою повідомила про прохання Прібеса, вказала, що директор ФБР відхилив цей запит, оскільки ймовірні контакти між росіянами та соратниками Трампа є предметом поточного розслідування.

19 лютого керівник апарату співробітників Білого дому Райнс Прібес спростував контакти радників президента США Дональда Трампа з російською розвідкою під час виборчої кампанії.

Через підозри у розмовах про скасування санкцій проти Москви з послом Росії подав у відставку з посади радника президента з нацбезпеки Майкл Флінн. Білий дім сказав, що Флінн не зробив нічого незаконного, але мав піти у відставку, бо ввів в оману віце-президента Майка Пенса.

Наприкінці січня газета The New York Times повідомила, що розвідувальні та правоохоронні органи США в межах розслідування можливих зв’язків між російськими офіційними особами і щонайменше трьома соратниками обраного президента Дональда Трампа вивчають «перехоплені дані й фінансові операції». Окремі комітети Сенату США також взялися за розслідування таких можливих фактів.