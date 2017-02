США: низку ЗМІ не пустили на брифінг у Білому домі

У США журналістів низки ЗМІ не пустили на неофіційний брифінг Білого дому. 24 лютого адміністрація президента відмовила у допуску на прес-конференцію кореспондентам телеканалу CNN, а також видань The New York Times, Los Angeles Times, Politico, BuzzFeed і The Daily Mail.

За даними CNN, на брифінгу були присутні журналісти Breitbart News, The Washington Times і One America News Network. Кореспонденти агентства Associated Press і журналу The Time на знак солідарності бойкотували прес- конференцію.

Речник Білого дому Шон Спайсер не пояснив причини, але повідомив про плани «жорсткої протидії» «фальшивим повідомленням» у новинах.

Минулого тижня Дональд Трамп назвав телеканали NB, ABC, CBS, CNN та газету The New York Times ворогами американського народу. До цього він неодноразово дорікав деяким з них поширенням неправдивих новин.

На прес-конференції 24 лютого Трамп заявив, що не проти преси взагалі і чесну журналістику свої ворогом не вважає.