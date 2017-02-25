СБУ заявляє про викриття механізму фінансування Москвою угруповання «ЛНР»

В СБУ заявляють про перевірку каналів фінансування російськими офіційними структурами угруповань «ДНР» і «ЛНР» у рамках низки відкритих раніше кримінальних проваджень.

«Співробітники Служби безпеки України викрили механізм фінансування терористичної організації «ЛНР» урядом Російської Федерації. За інформацією спецслужби, «бюджетом ЛНР» на перший квартал поточного року передбачено надходження понад 11 мільярдів рублів. Власними силами ватажки терористів здатні зібрати лише два з них. Решта суми запланована у вигляді отримання фінансової допомоги від уряду Російської Федерації, а сам проект бюджету погоджувався так званою «народною радою «ЛНР» з профільними російськими міністерствами», – мовиться у повідомленні СБУ, оприлюдненому 25 лютого.

«Для приховування російського фінансування псевдореспубліки та уникнення додаткових економічних санкцій до РФ одним з механізмів наповнення бюджету терористів обрано кишеньковий благодійний «Фонд підтримки міжнародних гуманітарних проектів» (Президент – громадянин Росії Володимир Ігорович Пашков). Засновником Фонду, зареєстрованого наприкінці 2015 року, є московський «Міжнародний розрахунковий банк». Співробітники СБУ встановили, що Фонд через рахунки російської некомерційної організації «Центр міжнародних розрахунків» спрямовує кошти безпосередньо до так званого «Державного банку «ЛНР». «Фінансисти» терористів покривають з цих надходжень від’ємне сальдо бюджету. Зокрема, «народна міліція ЛНР» отримала понад 820 мільйонів рублів, «МГБ ЛНР» майже сто мільйонів рублів», – зазначають в СБУ.

За інформацією Служби безпеки, сепаратисти значною мірою використовували ці кошти для пропагандистської роботи в Україні.

В угрупованні «ЛНР» та у Москві наразі не коментували цієї інформації.

В Україні угруповання «ДНР» і «ЛНР» визнані терористичними.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. За цей час, за даними ООН, тут загинули понад 9,7 тисячі людей.