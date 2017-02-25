Анексія Криму загрожує світовому порядку – посол Канади

Посол Канади в Україні Роман Ващук вважає, що анексія Криму загрожує світовому територіальному порядку.

«Ми навчені історією. Двічі порушення правил міжнародного правопорядку у 20-му столітті довело до світових воєн, в яких воювали і Канада, і Україна. Незаконна анексія Криму – це крок до дестабілізації світової системи безпеки», – заявив Ващук 25 лютого на міжнародному форумі «Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу».

Він додав, що міжнародна дипломатія відчуває агресивність посягання на Україну, і це створює у них певну невпевненість і страх.

26 лютого Україна відзначає «День опору Криму російської окупації», по всій Україні заплановані акції підтримки окупованого півострова. У цей день у 2014 році перед будівлею Верховної Ради Криму пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, у тому числі, з партії «Русское единство».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».