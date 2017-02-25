Баку і Єреван обмінялися звинуваченнями через сутички у Нагірному Карабасі

Азербайджан і сепаратистський регіон Нагірний Карабах звинуватили один одного у спричиненні збройних сутичок вздовж лінії контакту.

25 лютого карабахські сепаратисти заявили, що відбили атаку азербайджанців на південному заході і сході лінії розмежування.

За інформацією представників Нагірного Карабаху, під час боїв загинули кілька азербайджанських солдатів.

У Міністерстві оборони Азербайджану підтвердили нічні сутички, але заявили, що їх спровокували сепаратистські війська.

Азербайджанська сторона заявила про втрати, але не назвала кількість загиблих чи поранених.

Тим часом у Міністерстві оборони Вірменії застерегли Баку щодо подальшої ескалації ситуації.

Нагірний Карабах мав автономію у складі міжнародно визнаних кордонів Азербайджану. Більшість населення цього регіону становили етнічні вірмени. Нагірний Карабах одностороннім чином проголосив 1991 року «незалежність» у перебігу протистояння кінця 1980-х і війни 1990–1994 років, унаслідок якого Азербайджан втратив контроль над регіоном. У Баку вважають, що цей регіон окупувала Вірменія: хоча Єреван разом із усім світом формально не визнав самопроголошеної «незалежності» регіону, він фактично надає йому щонайширшу підтримку.

Унаслідок конфлікту довкола Нагірного Карабаху загинули близько 30 тисяч людей, сотні тисяч стали біженцями. Азербайджан нині не контролює не тільки переважну частину самого Нагірного Карабаху, а й деякі прилеглі до нього території, які ніколи не належали до складу колишньої автономії, – всього близько 20% своєї міжнародно визнаної території.