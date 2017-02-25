Афганістан: 10 поліцейських загинули під час нападу у провінції Джаузджан

Влада Афганістану повідомляє про загибель 10 офіцерів і дружини поліцейського командира під час нападу у північній провінції
Джаузджан.
За інформацією представників місцевої влади, напад стався 24 лютого, коли офіцери виходили з мечеті у районі Дарджаб.
Серед загиблих – командир місцевої поліції та його дружина.
Голова поліції провінції Джаузджан Рахматулла Туркістані повідомив, що під час перестрілки з поліцією були вбиті шість бойовиків, ще четверо поранені.
Місцева влада звинуватила у нападі угруповання «Ісламська держава», але відповідальність за атаку взяло угруповання «Талібан».
Бойовики, пов’язані з угрупованням «Ісламська держава», раніше діяли лише на сході Афганістану, але упродовж останнього часу розширили свою діяльність на північ країни.
Угруповання «Талібан» систематично вчиняє напади на чиновників і військових в Афганістані.
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