Афганістан: 10 поліцейських загинули під час нападу у провінції Джаузджан

Влада Афганістану повідомляє про загибель 10 офіцерів і дружини поліцейського командира під час нападу у північній провінції

Джаузджан.

За інформацією представників місцевої влади, напад стався 24 лютого, коли офіцери виходили з мечеті у районі Дарджаб.

Серед загиблих – командир місцевої поліції та його дружина.

Голова поліції провінції Джаузджан Рахматулла Туркістані повідомив, що під час перестрілки з поліцією були вбиті шість бойовиків, ще четверо поранені.

Місцева влада звинуватила у нападі угруповання «Ісламська держава», але відповідальність за атаку взяло угруповання «Талібан».

Бойовики, пов’язані з угрупованням «Ісламська держава», раніше діяли лише на сході Афганістану, але упродовж останнього часу розширили свою діяльність на північ країни.

Угруповання «Талібан» систематично вчиняє напади на чиновників і військових в Афганістані.