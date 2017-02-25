12 людей загинули і 17 зникли з часу анексії Криму – Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що станом на 25 лютого на території окупованого Росією Криму 12 людей загинули, 17 зниклих безвісти, 39 стали політв’язнями, 10 з яких вже засудили.

«Це люди, які постраждали через свої політичні та ідеологічні переконання, через приналежність до кримськотатарського народу, звичку до свободи слова, через те, що вони вирішили залишитися тим, ким були – громадянами України», – заявила Климпуш-Цинцадзе у суботу на міжнародному форумі «Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу».

26 лютого Україна відзначає «День опору Криму російської окупації», по всій Україні заплановані акції підтримки окупованого півострова. У цей день у 2014 році перед будівлею Верховної Ради Криму пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, у тому числі, з партії «Русское единство».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».