Ми повинні дати чіткий сигнал про невизнання анексії Криму – представник НАТО

Голова представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков вважає, що тема анексованого Криму повинна залишатися у центрі уваги світової спільноти. Про це він заявив у Києві під час міжнародного форуму «Крим в умовах окупації: наслідки для України і світу», повідомляють Крим.Реалії.

«Міжнародне співтовариство не може забути ті події, що відбулися три роки тому. І нашими діями, такими, як цей захід, ми повинні дати чіткий сигнал: ми не визнаємо і не будемо визнавати анексію Криму», – сказав Вінніков.

За його словами, у НАТО завжди висловлювали підтримку територіальної цілісності України і засуджувало «насильство і відсутність безпеки, які відбуваються через Росії та за її підтримки» на Донбасі.

Цими днями у Києві триває міжнародний форум «Крим у в умовах окупації: наслідки для України і світу».

26 лютого Україна відзначає «День опору Криму російської окупації», по всій Україні заплановані акції підтримки окупованого півострова. У цей день у 2014 році перед будівлею Верховної Ради Криму пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, у тому числі, з партії «Русское единство».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».