Олланд – Трампу: у Франції немає людей зі зброєю, які стріляють у юрбі

Президент Франції Франсуа Олланд розкритикував президента США Дональда Трампа після коментаря про те, що його друг більше не їздить до Парижа, оскільки «Париж більше не є Парижем» після нападів ісламістів.

За словами Олланда, якого цитує Reuters, Трамп мав би демонструвати свою підтримку союзникам США.

«Є тероризм і ми мусимо з ним разом боротися. Думаю, що ніколи не добре демонструвати презирство щодо союзної країни. Я б не зробив цього зі США і закликаю американського президента не робити цього з Францією», – заявив Олланд 25 лютого, відповідаючи на питання під час відвідання аграрної виставки у Парижі.

«Я не буду порівнювати, але тут, (у Франції – ред.), люди не мають доступу до зброї. Тут немає людей зі зброєю, які відкривають стрілянину у юрбі просто через свою драму чи трагедію», – зазначив Франсуа Олланд, апелюючи до того, що у США дозволена зброя, що час від часу стає причиною трагедій.

24 лютого, під час виступу на зібранні консервативних активістів Республіканської партії, Дональд Трамп заявив, що його друг «Джим» більше не хоче з родиною їздити до Парижа, оскільки «Париж більше не є Парижем».

Дональд Трамп неодноразова критикував міграційну політику Євросоюзу, який упродовж останніх двох років прийняв чимало іммігрантів, зокрема із Сирії, Іраку й Афганістану.

У Франції далі діє надзвичайний стан, запроваджений після серії терактів у Парижі 13 листопада 2015 року, коли загинули 130 людей. Після цього в країні сталися ще щонайменше 13 нападів, жертвами яких стали десятки людей.