Туреччина: влада розпочала кампанію щодо референдуму про конституційні зміни

У Туреччині провладна партія «Право і справедливість» 25 лютого офіційно розпочала кампанію щодо пропонованих зміни до Конституції про різке розширення повноважень президента.

Прем’єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив під час виступу перед прихильниками в Анкарі, що запропоновані зміни посилять можливості Туреччини у боротьбі з тероризмом і посилять економіку.

11 лютого Вище виборче бюро Туреччини повідомило, що референдум про пропоновані зміни до Конституції про різке розширення повноважень президента призначений на 16 квітня.

Пропозиція, яку парламент Туреччини вже схвалив у січні, має перетворити країну з парламентської республіки на державу з президентом-головою виконавчої влади і надати йому право видавати укази, обов’язкові до виконання, запроваджувати надзвичайний стан, призначати міністрів та інших чільних державних посадовців чи розпускати парламент.

Крім того, в разі схвалення на референдумі реформа означатиме, що чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган, який і домагається її запровадження для себе, отримає право залишатися на посаді до 2029 року.

Ердоган твердить, що реформа необхідна задля стабільності в нинішній неспокійний час. Критики висловлюють побоювання, що зміни призведуть до все дальшого посилення авторитарної влади Ердогана.