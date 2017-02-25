Іран планує закуповувати у Казахстану уран

Іран заявляє про направлення запиту для купівлі 950 тонн урану у Казахстану упродовж трьох років для програми щодо розвитку реакторів, яка не має військової мети.

Агенція новин ISNA цитує голову ядерної агенції Ірану Алі Акбара Салехі, який заявив 25 лютого, що Тегеран звернувся до органу, що спостерігає за виконанням угоди зі світовими лідера, задля схвалення цієї пропозиції.

За словами Салехі, Іран також розраховує на підтримку Росії щодо виробництва ядерного палива.

Угода, укладена між Іраном та Великою Британією, Францією, Німеччиною, Китаєм, Росією і США, передбачає скорочення ядерної програми Тегерана в обмін на скасування санкцій.

Згідно з домовленостями, Іран має право збагачувати уран до 3,5% і продавати його за кордон.

Для виробництва ядерної зброї уран має бути збагаченим до 80%.