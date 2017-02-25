Сепаратисти повідомляють про відеоконференцію Контактної групи через обстріли їхніх позицій

Сепаратисти угруповання «ДНР» повідомляють про початок надзвичайного засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.

Сепаратистські ЗМІ цитують речницю представника донецьких сепаратистів на переговорах у Мінську Дениса Пушиліна Вікторію Талакіну, яка 25 лютого повідомила, що засідання було скликане з їхньої ініціативи через «критичну ситуацію у районі Донецької фільтраційної станції». За її словами, ініціативу підтримали і сепаратисти угруповання «ЛНР» через начебто обстріл електропідстанції у районі Брянки 23 лютого.

Раніше у суботу бойовики угруповання «ДНР» звинуватили українських військових у тому, що вночі вони «захопили об’єкти Донецької фільтраційної станції для ведення вогню» по позиціях сепаратистів.

Українська сторона про засідання Тристоронньої контактної групи наразі не повідомляє. Радіо Свобода намагається зв’язатися з речницею представника України на переговорах у Мінську, екс-президента Леоніда Кучми.

Українська сторона заявляє, що упродовж минулої доби на Донбасі поранені 12 військових, 4 травмовані. За інформацією штабу української воєнної операції, підтримувані Росією сепаратисти 92 рази порушили перемир’я, обстріли велися на всіх напрямках.

Окрім того, за даними Державної прикордонної служби, сепаратисти вчора обстріли позиції пункту пропуску «Майорськ». Обстріл вівся зі стрілецької зброї, в тому числі, крупнокаліберних кулеметів.

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, яка відбулася у Мінську 15 лютого, сторони домовилися відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого. Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.

Контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.