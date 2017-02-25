Доктрину інформаційної безпеки України затвердив президент

Президент України Петро Порошенко затвердив указ про доктрину інформаційної безпеки України. Як інформує прес-служба президента, таким чином введено в дію рішення РНБО.

«Необхідність ухвалення доктрини інформаційної безпеки України зумовлена виникненням актуальних загроз національній безпеці в інформаційній сфері, а також потребою визначення інноваційних підходів до формування системи захисту та розвитку інформаційного простору в умовах глобалізації й вільного обігу інформації», – йдеться в повідомленні.

Метою доктрини вказано, серед іншого, протидію «руйнівному інформаційному впливу Російської Федерації в умовах розв’язаної нею гібридної війни».

У документі наголошується на необхідності моніторингу інформації у ЗМІ та в Інтернеті, поширення якої заборонено в Україні.

Доктрина передбачає низку зобов’язань для різних міністерств і відомств із «вироблення і впровадження стратегії інформаційного забезпечення процесу звільнення та реінтеграції тимчасово окупованих територій», повідомили у прес-службі президента.

29 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила доктрину інформаційної безпеки. Як заявили у відомстві, кібератаки проти інформаційних систем державних органів і об’єктів критичної інфраструктури України, координовані Росією, зумовили необхідність вжиття невідкладних заходів з посилення системи кіберзахисту України. Росія на заяви про кібератаки стосовно України не реагувала.