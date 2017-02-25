Упродовж дня на Донбасі 2 військових поранені, 1 травмований – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО повідомили, що упродовж дня підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 32 обстріли позицій ЗСУ, в результаті чого двоє українських військових були поранені і ще один травмований. Про це йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, обстріли тривали на всіх напрямках з використанням мінометів, гранатометів, стрілецької зброї. На донецькому напрямку бойовики використовували танк під час збройних атак.

Крім того, як зазначили в штабі, у суботу вдень сепаратисти неподалік населеного пункту Катеринівка здійснили збройну провокацію щодо представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Повідомляється, що спочатку машину місії зупинив чоловік у балаклаві та з нашивкою «Новоросія», потім до нього приєднався ще один, який вистрелив у повітря. Коли авто місії від’їхало, через 50 метрів пролунало два вибухи від гранат.

«На КПВВ «Золоте» представники СММ ОБСЄ про вказаний випадок повідомили офіцера спостережного пункту «Гора» української сторони Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню. Особовий склад патруля СММ ОБСЄ та автомобільна техніка не постраждали», – повідомили у штабі.

Сторона бойовиків цей інцидент не коментувала.

Тим часом, в угрупованні «ДНР» заявили про загострення ситуації на фронті. За даними бойовиків, ЗСУ за минулу добу понад 2 тисячі разів порушували режим тиші. У зв’язку з цим донецькі сепаратисти повідомили про проведення 24 лютого надзвичайного засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції. Про таку зустріч написали і сайти луганських сепаратистів, назвавши серед причин буцімто обстріл українськими військовими 23 лютого електропідстанції поблизу Брянки. Представники української сторони у групі наразі нічого не повідомляють про такий зв’язок.

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, яка відбулася у Мінську 15 лютого, сторони домовилися відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого. Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.

Контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.