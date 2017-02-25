Жебрівський: гарантій про «тишу» для ремонту ЛЕП в Авдіївці від російської сторони в СЦКК немає

Російська сторона в Спільному центрі з контролю і координації (СЦКК) не надала письмових гарантій припинення вогню в районі Авдіївки для ремонту електромережі. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

«Російська сторона в СЦКК так і не надала письмових гарантій припинення вогню в районі поривів ЛЕП біля Авдіївки. Сподіваємось отримати гарантії на завтра і зранку електромонтажники готові вийти на відновлення ЛЕП», – повідомив Жебрівський.

За його словами, наразі виявлено два місця пошкоджень лінії електропередач. На електрогенераторах у місті працюють лікарня та інші служби для життєзабезпечення міста.

«Завтра зранку плануємо від потужного генератора запустити насосну станцію і подати людям у помешкання воду. Авдіївський коксохім від своїх батарей підтримує належне тепло в тепломережах міста», – додав Жебрівський.

У ніч на 24 лютого внаслідок обстрілів зупинила роботу Донецька фільтрувальна станція. Українська сторона і бойовики звинуватили у цьому одна одну. В результаті пошкоджень на станції Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання. Пізно ввечері 24 лютого через обстріли сталося також пошкодження високовольтної лінії поблизу Авдіївки. Це призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу. Були також повідомлення від рятувальників про чотири пожежі у приватному секторі передмістя Авдіївки за попередню добу через обстріли.