Ірак: у Мосулі через вибух загинула журналістка курдського телеканалу

Журналістка курського телеканалу Іраку Rudaw Шифа Джерді загинула в результаті вибуху придорожньої бомби 25 лютого під час бойових дій між урядовими військами і бойовиками угруповання «Ісламська держава» в Мосулі.

Як йдеться в заяві телеканалу, в якому працювала 30-річна жінка-репортер, вона загинула на околиці Мосула. Також поранень зазнав оператор Мустафа Юніс.

Джерді висвітлювала події довкола наступу урядових іракських сил на Мосул.

Крім того, кілька журналістів були поранені в ході операції в Мосулі. У жовтні тут загинув іракський тележурналіст Алі Рейсен.

Ірак є одним найнебезпечніших місць для роботи журналістів у світі.

Згідно з рейтингом журналістської правозахисної групи «Репортери без кордонів», Ірак посів 158-ме місце зі 180 країн у всесвітньому індексі свободи преси за минулий рік.