Суд в Одесі заарештував підозрюваних в організації викрадення депутата Гончаренка – прокуратура

Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом підозрюваним в організації викрадення народного депутата Олексія Гончаренка, а третьому фігуранту передбачено домашній арешт. Про це 25 лютого повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

«Приморським райсудом задоволено клопотання прокуратури Одеської області про обрання двом членам злочинної групи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і одному з фігурантів – у вигляді цілодобового домашнього арешту», – йдеться в повідомленні.

Як уточнили в прокуратурі, тримання під вартою упродовж двох місяців призначили депутату Лиманської райради від «Опозиційного блоку» Олександру Кушнарьову та військовому у відставці Анатолію Слободянику. Попередньо встановлено, що ці громадяни є замовниками викрадення Гончаренка, додали в прокуратурі.

Ім’я третього фігуранта, якому призначили домашній арешт не вказується. Однак у прокуратурі повідомили, що чоловіку повідомлено про підозру у виготовленні матеріалів із закликами до вчинення агресивної війни і поширенні видань, що пропагують національну ворожнечу і ненависть.

25 лютого правоохоронні органи повідомили про викрадення народного депутата від БПП Олексія Гончаренка. Через кілька годин у прокуратурі повідомили, що він перебуває у «безпечному місці». Пізніше сам Гончаренко заявив, що знадобилося інсценування його викрадення, щоб поліція змогла впіймати осіб, які хотіли це зробити насправді. В результаті було затримано три особи. Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, викрадення Гончаренка готували для помсти за події травня 2014 року в Одесі.