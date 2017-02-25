Контактна група закликала бойовиків до «тиші» задля ремонту Донецької фільтрувальної станції – Оліфер

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі закликала представників ОРДЛО забезпечити режим тиші для проведення ремонтних робіт в районі Донецької фільтрувальної станції. Про це на сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України в групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Відбулася позапланова відеоконференція Тристоронньої контактної групи за участю представників СММ ОБСЄ, СЦКК із запрошенням представників ОРДЛО. Донецька фільтрувальна станція пошкоджена, тисячі людей залишилися без води. Це наслідки порушення режиму припинення вогню. Для забезпечення проведення ремонтних робіт Тристороння контактна група закликала ОРДО забезпечити режим тиші», – повідомила Оліфер.

Також, за її словами, контактна група закликала представників ОРДЛО провести розслідування інцидентів, пов’язаних з обстрілом беззбройного патруля СММ ОБСЄ і захопленням їхнього безпілотника.

В угрупованні «ДНР» сьогодні заявили, що через загострення ситуації на фронті ініціювали 25 лютого надзвичайне засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції. Про таку зустріч повідомили і сайти луганських сепаратистів.

Водночас у штабі АТО у суботу повідомили, що вдень неподалік населеного пункту Катеринівка сепаратисти здійснили збройну провокацію щодо представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Повідомлялося, машину місії зупинив чоловік у балаклаві та з нашивкою «Новоросія», потім до нього приєднався ще один, який вистрелив у повітря. Коли авто місії від’їхало, через 50 метрів пролунало два вибухи від гранат. За даними військових особовий склад патруля СММ ОБСЄ та техніка не постраждали.

Напередодні бойовики угруповання «ДНР» також взяли на приціл членів місії і відібрали в них міні-безпілотник. Інцидент стався в окупованій Ясинуватій, де патруль СММ ОБСЄ збирався запустити безпілотник, щоб перевірити повідомлення про обстріл Донецької фільтрувальної станції.

У ніч на 24 лютого внаслідок обстрілів зупинила роботу Донецька фільтрувальна станція. Українська сторона і бойовики звинуватили у цьому одна одну. Ця станція розташована між Авдіївкою, яка перебуває під контролем уряду, та Ясинуватою, контрольованою угрупованням «ДНР». Це підприємство забезпечує водою населені пункти по обидва боки лінії розмежування. За час збройного конфлікту на Донбасі ДФС багато разів опинялася під обстрілами, її робота зупинялася.