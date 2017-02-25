Німеччина: автомобіль врізався у натовп в Гейдельберзі, троє поранених

У поліції Німеччини повідомили, що в результаті в’їзду автомобіля у натовп на центральній площі у місті Гейдельберзі троє людей зазнали поранень, зокрема одна людина – тяжких.

Повідомляється, що чоловік, який, найімовірніше, зумисне скерував авто у пішоходів, намагався утекти, але був поранений і затриманий поліцією. Його госпіталізували.

Підозрюваний в атаці, як заявляють в поліції, мав при собі ніж, а автомобіль взяв у прокат. У поліції припустили, що він діяв сам.

Дані про особу чоловіка і його мотиви наразі невідомі.

Німеччина перебуває в стані підвищених заходів безпеки з грудня минулого року, коли виходець з Тунісу в’їхав вантажівкою у натовп на різдвяному ярмарку в Берліні. Тоді загинуло 12 людей, десятки були поранені. Підозрюваний в нападі був застрелений поліцією в Італії через декілька днів.