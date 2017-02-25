Представник ООН щодо Сирії назвав вибухи в Хомсі спробою перешкодити мирним переговорам

Спеціальний представник ООН щодо Сирії Стаффан Де Містура назвав вибухи смертників в третьому за величиною місті Сирії Хомсі 25 лютого спробою перешкодити мирним переговорам в Женеві.

«Щоразу, коли ми проводимо розмови чи переговори, завжди є хтось, хто намагається все зіпсувати. Ми цього очікували», – сказав де Містура.

На запитання, чи вплинуть напади на ситуацію на переговорах, він заявив: «Сподіваюсь, що ні, але це було трагічно».

Посол Сирії в ООН Башаром аль-Джафарі заявив, що «злочин не пройде непоміченим». Він заявив, що очікує від представників опозиції на переговорах у Женеві засудження атаки, яку аль-Джафарі назвав терактом.

«Якщо хтось відмовляється засудити цей теракт, то він є співучасником тероризму», – додав він.

У суботу група з шести смертників підірвалася біля штаб-квартири Служби держбезпеки і будівлі військової розвідки в Хомсі. Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини повідомив, що загинули щонайменше 42 людини. Водночас місцева влада повідомила, що загинули 32 людини і 24 зазнали поранень. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Джабат Фатх аль-Шам», що раніше називалося «Джабгат ан-Нусра» й декларувало єдність з «Аль-Каїдою». Його представники повідомили, що в результаті атаки загинув генерал Хасан Даабуль, близький соратник президента Башара аль-Асада.