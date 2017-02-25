Українців серед потерпілих через в’їзд авто у натовп в німецькому Гейдельберзі немає – генконсул

Громадян України немає серед потерпілих через в’їзд автомобіля у натовп в німецькому місті Гейдельберзі 25 лютого, повідомив на сторінці у Facebook генеральний консул України в Мюнхені Вадим Костюк.

«За інформацією дирекції кримінальної поліції міста Гейдельберг, серед постраждалих внаслідок наїзду авто на групу людей громадян України немає», – повідомив Костюк.

За його словами, в німецькій поліції наразі не говорять про підстави вважати подію терористичним актом.

25 лютого близько 16:00 за місцевим часом у середмісті Гейдельберга, що у федеральній землі Баден-Вюртемберг, на пішохідній зоні автомобіль в’їхав у натовп, через що троє людей зазнали поранень. Після нападу підозрюваний, озброєний ножем, залишив орендований автомобіль і намагався втекти від поліції. Остання застосувала до чоловіка вогнепальну зброю. Після отриманих тяжких травм його госпіталізували.

Німеччина перебуває в стані підвищених заходів безпеки з грудня минулого року, коли виходець з Тунісу в’їхав вантажівкою у натовп на різдвяному ярмарку в Берліні. Тоді загинуло 12 людей, десятки були поранені. Підозрюваний в нападі був застрелений поліцією в Італії через декілька днів.