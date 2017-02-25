Фейгін і Полозов передали раднику Путіна з прав людини звернення про політичну амністію кримчан

Адвокати Марк Фейгін та Микола Полозов звернулися до голови Ради з прав людини при президентові Росії із закликом до широкої політичної амністії кримчан, переслідуваних на анексованому Росією півострові. Відповідне звернення адвокати оприлюднили на своїх сторінках у соцмережах.

«Зараз Крим являє собою одну велику військову базу з непомірним контингентом пильної охорони. Не минає і дня, щоб когось не затримали чи не притягнули до адміністративної та кримінальної відповідальності. З цього порочного кола нескінченного тиску і страху ми бачимо єдиний вихід – зупинити цей каток вибіркових репресій, відпустити по домівках всіх заарештованих, підсудних, засуджених. Настав час, після трьох років (анексії – ред.) для широкої політичної амністії кримчан. Саме тепер, коли загроза нової «добровільної» депортації кримських татар особливо велика, ми чекаємо від РПЛ (Рада з прав людини – ред.) виступу з такою ініціативою перед органами державної влади Росії», – йдеться у зверненні.

У документі наголошується, що політичні переслідування, які головним чином зачепили кримських татар, стосуються й людей інших національностей, що живуть в Криму.

Водночас російська агенція «РИА Новости» у суботу ввечері повідомила, що голова РПЛ при президентові Росії Михайло Федотов може підтримати ідею про політичну амністію, запропоновану адвокатами.

«Триріччя «входження» Криму до складу Росії є гідним приводом для оголошення амністії, президентська Рада з прав людини може підтримати цю ідею і підготувати відповідний проект», – повідомляє агенція з посиланням на слова Федотова.

Після анексії українського Криму на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів; відбуваються затримання серед представників кримськотатарського населення. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».

За даними віце-прем’єр-міністра України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, станом на 25 лютого на території Криму з початку анексії 12 людей загинули, 17 зникли безвісти, 39 стали політв’язнями, 10 з яких вже засудили.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».