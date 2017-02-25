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26 Лютий 2017, Київ 00:49
Новини | Суспільство

Світоліна перемогою на турнірі в Дубаї входить у топ-10 світового рейтингу Жіночої тенісної асоціації

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

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Перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла у суботу на тенісному турнірі в Дубаї (Dubai Duty Free Championships), що дозволило їй вперше в кар’єрі увійти в топ-10 світового рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У фінальному матчі турніру в ОАЕ українка Світоліна обіграла Каролін Возняцкі з Данії із рахунком 6:4, 6:2.

На початку лютого Світоліна виграла турнір International Taiwan Open у китайському Тайбеї.

Президент України Петро Порошенко 25 лютого у своєму Twitter привітав спортсменку з перемогою словами: «Щиро пишаємось та бажаємо нових успіхів!».

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