Німеччина: помер один постраждалий через в’їзд автомобіля в натовп

Одна людина загинула після в’їзду автомобіля у натовп в німецькому місті Гейдельберзі 25 лютого, повідомили в поліції і прокуратурі. Загиблим є 73-річний чоловік, який зазнав серйозних травм в результаті атаки. Поліція раніше повідомляла, що один із постраждалих був у тяжкому стані.

Повідомляється, що двоє інших поранених – 32-річний австрієць і 29-річна боснійка. Вони були госпіталізовані, але їх вже виписали, додали в поліції.

«Немає жодних ознак терористичного підґрунтя», – заявив, коментуючи напад, речник поліції Девід Фаульхабер. Можливі причини атаки він коментувати відмовився.

Наразі підозрюваний з тяжкими пораненнями перебуває у лікарні Гейдельберга.

Слідчі дії на місці нападу тривають.

Німецька газета Bild повідомила, що підозрюваний має проблеми з психікою, але офіційного підтвердження таких повідомлень немає. Невідомими залишаються також і дані про нападника, хоча окремі місцеві ЗМІ повідомили, що підозрюваний – молодий німець.

25 лютого близько 16:00 за місцевим часом у середмісті Гейдельберга, що у федеральній землі Баден-Вюртемберг, на пішохідній зоні, неподалік пекарні, автомобіль в’їхав у натовп, через що троє людей зазнали поранень, один – тяжких. Пізніше чоловік помер у лікарні. Після нападу підозрюваний, озброєний ножем, залишив орендований автомобіль і намагався втекти від поліції. Остання застосувала до чоловіка вогнепальну зброю. Після отриманих тяжких травм його госпіталізували.

Німеччина перебуває в стані підвищених заходів безпеки з грудня минулого року, коли виходець з Тунісу в’їхав вантажівкою у натовп на різдвяному ярмарку в Берліні. Тоді загинуло 12 людей, десятки були поранені. Підозрюваний в нападі був застрелений поліцією в Італії через декілька днів.