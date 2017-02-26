На Донбасі поранені четверо військових, бойовики здійснили майже півсотні обстрілів – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 25 лютого поранені четверо, травмований один український військовий. Про це повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі.

За його даними, підтримувані Росією бойовики здійснили за добу 49 обстрілів позицій українських військових.

Обстріли тривають на всіх напрямках, сепаратисти застосовують міномети, гранатомети та стрілецьку зброю, а в районі Пісків, шахти «Бутівка» та Кам’янки, що на Донецькому напрямку, стріляли з танка, ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» звинувачують ЗСУ в 15 обстрілах, п’ять із яких сепаратисти нарахували в районі села Калинівка, ще три – поблизу селища Логвинове.

В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріли околиць Донецька та Горлівки, а також півдня контрольованої сепаратистами території.

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, яка відбулася у Мінську 15 лютого, сторони домовилися відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого. Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.

Контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.