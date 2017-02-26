Японія пропонує Росії план розвитку спірних островів – ЗМІ

Японія готова запропонувати Росії конкретний план спільного економічного розвитку островів, на які претендують обидві країни. Про це 25 лютого повідомило видання Nikkei Asia Review.

За його даними, японський уряд запропонує розвивати розташовані на північний схід від Хоккайдо острови як туристичний напрямок, з метою залучення японських відвідувачів. За цим планом, приватні японські і російські компаніїспільно пропонуватимуть туристичні круїзи на контрольованих Росією островах, які Москва називає Південними Курилами, а Токіо – окупованими Північними територіями.

Медичні установи і університети Хоккайдо віддалено надаватимуть медичні послуги на островах, можливо, за допомогою інтернету. Японія також запропонує спільну роботу переробних потужностей у риболовному промислі, йдеться в повідомленні.

Населення чотирьох більших островів південнокурильської гряди (це Кунашир, Ітуруп, Шикотан і Хабомаї) становить всього близько 20 тисяч людей. В уряді Японії вважають, що питання належності спірних територій можна буде відкласти на деякий час, поки вирішуватимуться економічні проблеми.

Суперечка за острови триває понад сім десятиліть, СРСР захопив контроль над ними після завершення Другої світової війни. Через цю проблему між Токіо та Москвою досі не укладений мирний договір. Нещодавно Росія вирішила назвати досі безіменні дрібніші острови архіпелагу, що викликало протест в Японії.