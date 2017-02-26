В Україні відзначають День спротиву окупації Криму

В Україні 26 лютого відзначають День спротиву окупації Криму. Цього дня у 2014 році біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбувся багатотисячний мітинг кримськотатарських активістів на підтримку територіальної цілісності України. На площі перед будівлею парламенту автономії їм протистояли прибічники анексії півостроваРосією.

Після анексії Криму російські силовики переслідують активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу. За даними російського слідства, того дня внаслідок тисняви та сутичок загинули двоє мітингувальників, 79 людей дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Російська влада окупованого півострова й дотепер не припиняє репресії проти проукраїнських та кримськотатарських активістів, нині відомо про 17 зниклих безвісти, 12 загиблих, 39 політв’язнів, 10 із яких вже засуджено. Також у Криму заборонена діяльність Меджлісу кримськотатарського народу як «екстремістської» організації.

У Києві 26 лютого відбудеться Марш солідарності з кримськотатарським народом, українцями і представниками інших національностей, що проживають у тимчасово окупованому Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною й засудили дії Росії. Західні країни запровадили економічні санкції. Москва називає анексію півострова «відновленням історичної справедливості».