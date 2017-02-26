У Росії вийшов на свободу активіст Ільдар Дадін

Російський громадський активіст Ільдар Дадін 26 лютого вийшов з алтайської виправної колонії №5 після скасування його вироку Верховним судом Росії.
У березні 2016 року Дадіна засудили на два з половиною роки колонії загального режиму за «неодноразові порушення» російських правил проведення мітингів. Він став першим у Росії засудженим за статтею 212.1 Кримінального кодексу. Термін Дадіна, з урахуванням часу, проведеного в СІЗО, закінчувався в липні 2017 року.
22 лютого 2017 вирок Дадіну був скасований, а його справа закрита Верховним судом через відсутність складу злочину. Раніше на процесуальні порушення в справі Дадіна вказав Конституційний суд. Дадін отримав право на реабілітацію.
У жовтні 2016 року видання «Медуза» опублікувало лист Дадіна з карельської колонії №7. У цьому листі активіст розповів про тортури і знущання з боку наглядачів. Слова Дадіна підтвердили інші ув'язнені цієї колонії. Спочатку слідчі не знайшли підстав для порушення справи після заяв Дадіна, але після скасування його вироку стало відомо про відновлення перевірки.
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