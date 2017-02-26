Порошенко: Україна продовжує боротьбу за Крим

Україна продовжує боротьбу за окупований Росією півострів Крим, заявив 26 лютого президент України Петро Порошенко.

«Ми не залишимо наших співгромадян у тимчасово окупованому Росією Криму без підтримки. Україна зуміла на найвищому міжнародному рівні – в ООН – закріпити за Росією статус окупаційної влади, яка несе відповідальність за брутальне порушення прав людини на тимчасово окупованій території України – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь», – наголосив президент Порошенко на Facebook-сторінці.

Він нагадав, що «три роки тому мешканці Криму вийшли на мирний марш, щоб продемонструвати свою солідарність з Україною». «Наступного дня РФ вдалася до відкритої агресії і захопила півострів, взявши в заручники мільйони людей», – вказав Петро Порошенко.

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В Україні 26 лютого відзначають День спротиву окупації Криму.

Російська влада окупованого півострова й дотепер не припиняє репресії проти проукраїнських та кримськотатарських активістів, нині відомо про 17 зниклих безвісти, 12 загиблих, 39 політв’язнів, 10 із яких вже засуджено. Також у Криму заборонена діяльність Меджлісу кримськотатарського народу як «екстремістської» організації.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною й засудили дії Росії. Західні країни запровадили економічні санкції. Москва називає анексію півострова «відновленням історичної справедливості».