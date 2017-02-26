Україна вчетверо скоротила добовий відбір газу зі сховищ – дані «Укртансгазу»

Українські споживачі через значне підвищення температури повітря більш як учетверо скоротили добовий відбір із підземних сховищ газу (ПСГ). Про це свідчать оперативні дані компанії «Укртрансгаз».

Згідно з цими даними, в п’ятницю, 24 лютого, з підземних сховищ було відібрано 21,4 мільйона кубометрів газу. Це більш як учетверо менший обсяг, ніж було, наприклад, 1 лютого, коли за добу споживачі спожили 91,8 мільйона кубометрів.

Станом на початок доби 25 лютого в українських ПСГ було понад 8,4 мільярда кубометрів газу. Від початку року запаси зменшилися майже на 2,6 мільярда кубометрів.

Україна увійшла в 2017 рік із запасами природного газу в своїх підземних сховищах в обсязі 11 мільярдів 993 мільйона кубометрів. Про це свідчить оперативна інформація компанії «Укртрансгаз», яка експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 ПСГ.

За більш як два з половиною місяці від початку 13 жовтня опалювального сезону запаси зменшилися на 2 мільярди 739 мільйонів кубометрів, або на 18,6%.

Український гідрометеорологічний центр прогнозує, що опалювальний сезон, з точки зору температурних умов, в Україні триватиме від 160 до 180 днів.

У НАК «Нафтогаз України» вважають сформовані в підземних сховищах запаси газу достатніми для проходження опалювального сезону та заявляють, що мають у своєму розпорядженні технічні можливості для додаткового імпорту на випадок суворої зими. За розрахунками компанії, на кінець опалювального сезону у сховищах залишатиметься 7 – 8 мільярдів кубометрів при допустимому значенні 5 мільярдів кубометрів.