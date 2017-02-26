Енергетики вийшли з Авдіївки та Макіївки на огляд пошкодженої обстрілами електромережі

Енергетики вийшли на огляд пошкоджених обстрілами лінії електропередач, які ведуть до Авдіївки. Про це у мережі мікроблогів Twitter 26 лютого повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

«Дві групи енергетиків у межах зони безпеки вийшли на огляд пошкоджених вчорашніми обстрілами ділянок зі сторони Авдіївки і (окупованої – ред.) Макіївки», – ідеться в повідомленні відомства.

Раніше в неділю в міністерстві повідомляли, що російська сторона СЦКК (Спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі) не давала гарантій припинення вогню для ремонту електромережі поблизу Авдіївки.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій станом на 7:00 26 лютого повідомляла, що централізоване електропостачання в Авдіївці відсутнє. Теплопостачання у місті, де проживає близько 22 тисяч чоловік, здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу.

Централізоване водопостачання здійснюється за графіком із міського резервуара. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 10 генераторів.

24 січня в результаті бойових дій стався порив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ поблизу Авдіївки, внаслідок чого припинено електропостачання як міста, так і Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.