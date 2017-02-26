В окупованому Криму десятки людей зустрічали звільнених активістів

В окупованому Криму зранку 26 лютого звільнили чотирьох із десяти затриманих 21 лютого громадських активістів, їх перед входом до слідчого ізолятора зустрічали десятки співвітчизників. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк.

Він нагадав, що цих людей затримали за «несанкціонований масовий захід», коли вони приїхали знімати та транслювати в інтернеті обшук у квартирі й наступне затримання активіста Марлена Мустафаєва.

«Гадаєте, хтось після цього злякався прийти до відділу поліції? Та вони взагалі все тепер стрімлять (тобто транслюють в інтернеті – ред.). Приїхав наряд поліції. «Хто тут старший?» – питає поліцейський. «Таких немає», – відповідають. Здається, не дуже повірив, що десятки людей можуть зібратися без будь-якої організації і «старших», – написав Наумлюк у Facebook.

Решту затриманих російські силовики планують звільнити ввечері 26 лютого, вказав кореспондент Радіо Свобода.

Міністерство закордонних справ України неодноразово висловлювало стурбованість переслідуванням громадян України в окупованому Криму, а також закликало Росію припинити тиск на місцевих жителів, звільнити всіх затриманих і ув'язнених за політичними мотивами.