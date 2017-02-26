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26 Лютий 2017, Київ 14:20
Новини | Міжнародні

У Росії та світі відбуваються акції пам’яті Бориса Нємцова

Акція пам’яті Бориса Нємцова в Новосибірську, Росія, 26 лютого 2017 року

Акція пам’яті Бориса Нємцова в Новосибірську, Росія, 26 лютого 2017 року

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У Москві, інших містах Росії та світу 26 лютого відбуваються акції пам’яті Бориса Нємцова. Як повідомляє Twitter-акаунт «Білий лічильник», станом на 14:30 за московським часом (це 13:30 за Києвом) на марш пам’яті Нємцова в Москві через рамки металодетекторів поліція пропустила понад 13 тисяч людей.

Перед початком акції в Москві невідомий чоловік напав на голову партії ПАРНАС Михайла Касьянова і облив його зеленкою. Як пише в Twitter rореспондент радіостанції «Ехо Москви» Ольга Кузнецова, цей чоловік був затриманий поліцією, він кричав «Росія з Путіним!»

Як написав у Facebook активіст Петро Царьков, поліція конфіскувала деякі плакати, на яких згадувався президент Росії Володимир Путін. Царьков зазначив, що у учасників також вилучали українські прапори.

Опозиційного російського політика Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви. За версією слідства, імовірним замовником і організатором злочину є колишній офіцер батальйону «Північ» Руслан Мухудінов. Йому пред’явлено заочне звинувачення, з листопада 2015 року він перебуває в міжнародному розшуку.

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