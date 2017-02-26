Російська сторона СЦКК не дала гарантій припинення вогню під Авдіївкою – Жебрівський

Російські представники у Спільному центрі зконтролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) знову не надали гарантій припинення вогню з боку бойовиків під Авдіївкою для надання ремонтним бригадам можливості відновити пошкоджені внаслідок обстрілів лінії електропередач. Про це вдень 26 лютого повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив у Facebook.

«Російська сторона в СЦКК сьогодні так і не надала письмових гарантій припинення вогню. Ремонтні бригади не вийшли на ліквідацію пориву ЛЕП. Так виглядає, що сьогодні окупанти вже й не нададуть письмових гарантій», – написав Жебрівський.

За його словами, схожа ситуація склалася і з газопостачанням Мар’їнки і Красногорівки, де ще у червні 2016 було відновлено газогін і залишилось лише підключити його до газорозподільної станції, розташованої на окупованій території. Однак бойовики вже майже 9 місяців не надають дозволу на роботи з підключення газопостачання.

Енергетики зранку 26 лютого вийшли на огляд пошкоджених обстрілами лінії електропередач, які ведуть до Авдіївки. Про це раніше повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій станом на 7:00 26 лютого повідомляла, що централізоване електропостачання в Авдіївці відсутнє.

24 січня в результаті бойових дій стався порив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ поблизу Авдіївки, внаслідок чого припинено електропостачання як міста, так і Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.