В окупованому Криму ФСБ викликає на допит ученого, який відмовився від громадянства Росії

Ученого з Ялти Гурія Корнільєва, який відмовився від отримання російського паспорта, викликають до ФСБ. Про це Кримська правозахисна група повідомляє в Facebook.

«У понеділок, 27 лютого, о 10-й годині у мене незвичайний захід: викликали до Прикордонного управління ФСБ у Сімферополі «відповісти на кілька запитань». Про причини не сказали й навіть відмовилися представитися («не телефонна розмова»)», – повідомив Корнільєв.

У 2014 році Корнільєв відкрито висловив свою проукраїнську позицію й письмово повідомив своїм колегам, вченим із Росії та країн Митного союзу, які повинні були приїхати до Криму на міжнародну конференцію, що на півострові відбувається відкрита військова інтервенція. Кримчанин відмовився від отримання російського громадянства й отримав для проживання в Криму посвідку на проживання.

Після того, як на роботі дізналися, що у Корнільєва немає російського паспорта, йому кілька разів пропонували відкликати заяву про відмову від російського громадянства, і 8 серпня 2016 року кандидата біологічних наук Корнільєва звільнили з Нікітського ботанічного саду.

Після публікації Кримської правозахисної групи статті про ялтинського вченого кримчанину запропонували роботу на материковій Україні, але наразі Корнільєв не може залишити півострів за сімейними обставинами. У Криму в Корнільєва проживає літня матів, яку він не може залишити, пояснили правозахисники.