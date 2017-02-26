У Киргизстані затриманий лідер опозиції Омурбек Текебаєв

Провідний киргизький опозиційний політик, лідер партії «Ата-Мекен» («Батьківщина») Омурбек Текебаєв затриманий за звинуваченням у корупції. Ці дії влади Киргизстану можуть не дозволити Текебаєвузареєструватися кандидатом на майбутніх президентських виборах.

Текебаєв був затриманий після прибуття до аеропорту Бішкека після того, як прокуратура заявила, що розпочинає кримінальне розслідування щодо нього. Текебаєв прилетів зі Стамбула, силовики в штатському затримали його близько 3:00 за місцевим часом 26 лютого.

Політик брав участь у роботі Парламентської асамблеї ОБСЄ у Відні. 58-річний Текебаєв є колишнім союзником президента Алмазбека Атамбаєва, але став його опонентом влітку минулого року після того, як президент Киргизстану запропонував зміни до конституції.

Президентський термін Атамбаєва закінчується в цьому році, і він не може бути переобраний. Критики президента стверджували, що запропоновані поправки дозволять союзникам президента зберегти владу.

Поправки, внесені до конституції, значно збільшили повноваження прем’єр-міністра. Це викликало припущення, що Атамбаєв може або стати новим главою уряду, або поставити на цю посаду лояльного собі політика.

Президентські вибори в Киргизстані мають відбутися 19 листопада.