У Парижі відбулася акція «Крим – це Україна»

У Парижі біля Ейфелевої вежі 26 лютого відбулася акція «Крим – це Україна». Про це у Facebook повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар.

«Партнери МІП (Міністерства інформаційної політики – ред.) – Мережа народних дипломатів України GlobalUkraine у Парижі вийшли під Ейфелеву вежу на підтримку акції «Крим – це Україна», – написала вона.

У Києві 26 лютого відбувся «Марш солідарності» з нагоди Дня опору Криму російській окупації. Ще одна акція відбулася цього ж дня на Херсонщині, поблизу адміністративного кордону між окупованим Кримом і материковою Україною.

В Україні 26 лютого відзначають День спротиву окупації Криму. Цього дня у 2014 році біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбувся багатотисячний мітинг кримськотатарських активістів на підтримку територіальної цілісності України. На площі перед будівлею парламенту автономії їм протистояли прибічники анексії півостроваРосією.

Після анексії Криму російські силовики переслідують активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу. За даними російського слідства, того дня внаслідок тисняви та сутичок загинули двоє мітингувальників, 79 людей дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Російська влада окупованого півострова й дотепер не припиняє репресії проти проукраїнських та кримськотатарських активістів, нині відомо про 17 зниклих безвісти, 12 загиблих, 39 політв’язнів, 10 із яких вже засуджено. Також у Криму заборонена діяльність Меджлісу кримськотатарського народу як «екстремістської» організації.

Україна продовжує боротьбу за окупований Росією півострів Крим, заявив 26 лютого президент України Петро Порошенко.